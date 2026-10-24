البنتاجون يصنف معاهد تمولها الصين كتهديد للأمن القومي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الجمعة، إن وزارة الدفاع (البنتاجون) صنفت المراكز الثقافية التي تمولها الصين في حرم الجامعات والمعروفة باسم معاهد كونفوشيوس على أنها تهديد للأمن القومي الأمريكي.

ولطالما اتهمت واشنطن معاهد كونفوشيوس بأنها أدوات دعاية صينية، واتخذت خطوات للتصدي لها، وفق وكالة رويترز.

وذكر هيجسيث في مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن معاهد كونفوشيوس تعمل متخفية في الجامعات الأمريكية، وأن البنتاجون أضافها إلى قائمته للمؤسسات التي تهدد الأمن القومي الأمريكي.

وقال: "تبين أن 80 خلية دعائية جديدة ظهرت في 30 جامعة باستخدام أسماء مختلفة ومواثيق مختلفة، ولكن بنفس المهمة: سرقة الملكية الفكرية والتسلل إلى عقول الطلاب الأمريكيين".

وأضاف أن وزارة الدفاع فككت خلال الشهرين الماضيين" كل واحدة من هذه المنظمات على نحو ممنهج".