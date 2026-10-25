ترامب: نفكر في شن هجوم على إيران وربما يحدث ذلك غدا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تعامل مع إيران بفاعلية كبيرة، مشيرًا إلى أنه قد يضطر إلى إنهاء المهمة أو ربما يتوصل الإيرانيون إلى اتفاق.

وأضاف ترامب في تصريحات له، نقلتها قناة الجزيرة مساء السبت: "لست متأكدا مما إذا كانت إيران ستبرم اتفاقا لكننا سننتصر في كلتا الحالتين".

وكشف أن إدارته تفكر في شن هجوم على إيران وربما يحدث ذلك غدا، لكنه استدرك بالقول: "لن أكشف عن موعد أي عملية عسكرية محتملة".

وتابع: "هناك احتمال أن نشن هجوما على إيران واحتمال آخر أن نتوصل معها إلى اتفاق كبير وجيد".

وسبق أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّه لا يعرف شيئًا عن ادعاءٍ أدلى به السفير الأمريكي لدى تركيا، توم برّاك، مفاده أن الولايات المتحدة قد تشن ضربة ضد إيران في عطلة نهاية الأسبوع هذه.

وصرّح ترامب للصحفيين في فلوريدا قائلًا: "هل كان ذلك سفيري؟ يبدو أنه رجل يتمتع بنفوذ كبير، على ما أظن"، وتابع: "حسناً، إن كان الأمر كذلك، فأنا لا أعرف شيئاً عنه".

وصرح باراك لمقدم البودكاست الذي أجرى معه حوارًا، ماريو نوفال، بأنه قد تكون هناك، وبشكل "قطعي"، ضربة ضد إيران في عطلة نهاية هذا الأسبوع.