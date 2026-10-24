13 قتيلا و21 جريحا في حادث مروري جنوب غرب باكستان

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قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب 21 في تصادم مروري وقع الجمعة في جنوب غرب باكستان، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة وكالة فرانس برس.

وقال المسئول في إقليم بلوشستان إن حافلة كانت متجهة إلى كراتشي اصطدمت بمركبة أخرى تقل ركابا في منطقة أوثال التابعة للإقليم.

وأضاف أن "الحادث كان عنيفا لدرجة أن سائقَي المركبتين المنكوبتَين لقيا حتفهما أيضا".

وأشار إلى أن عددا من الجرحى في حالة حرجة.

وتشهد باكستان حوادث مرور متكررة بسبب ضعف تطبيق قوانين المرور، والسرعة الزائدة، وتردي معايير السلامة على الطرق، والقيادة المتهورة.