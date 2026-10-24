تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الطائف وينبع

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه الطائف وينبع.

وكتب المتحدث باسم التحالف اللواء ركن تركي المالكي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينتي الطائف وينبع».

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، صباح اليوم السبت، عن إطلاق إنذار للتحذير من خطر محتمل في محافظات ينبع والطائف وجدة ومكة.

وفي سلسلة تدوينات لاحقة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أشارت المديرية إلى زوال الخطر عن منطقة مكة ومحافظات ينبع وجدة والطائف.

وناشدت المواطنين والمقيمين الاستمرار في اتباع تعليمات الدفاع المدني، وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا.

وحذرت من أن تصوير أو نشر أو تداول معلومات ذات صلة بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع سقوطها يعرض للمساءلة القانونية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، فجر اليوم السبت، أن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمر صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض، بجانب اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية.

وجاء ذلك عقب إنذارات أصدرتها منظومة الدفاع المدني السعودي بشأن وجود خطر، قبل الإعلان عن زواله في الرياض ونجران ومحافظة وادي الدواسر صباح اليوم.