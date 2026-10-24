السفارة الأمريكية: تشديد الإجراءات الأمنية في الأردن عقب هجوم كنيسة الكرك

قالت السفارة الأمريكية في عمان إنه جرى ‌تشديد الإجراءات الأمنية في مراكز التسوق والسفارات الأجنبية ومواقع أخرى في الأردن بعد الهجوم الذي وقع ⁠أمس على كنيسة في محافظة الكرك.

وقال مدير الأمن العام الأردني اللواء عبيد الله المعايطة، إن سبعة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات عندما فتح مسلحون النار خلال جنازة عند الكنيسة، وفقا لوكالة رويترز للأنباء. ولم تعلن ‌أي ⁠جهة مسئوليتها عن الهجوم بعد.

ولا تزال السلطات تبحث عن المهاجمين، مضيفة ⁠أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت لهم صلات ⁠بجماعات معروفة داخل الأردن أو خارجه.

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن المملكة ستواجه "العمل الإرهابي الذي استهدف الكرك بأشد العقوبات".

وقال الملك عبد الله في منشور على منصة "إكس" أن "من توهم أن رصاص الغدر يشق صف الأردنيين، خاب مسعاه أمام صلابتنا ووحدتنا".

وتابع: "جميع الأردنيين من شمال الوطن لجنوبه شركاء الأرض والموقف ولن ينفذ بينهما غدر". كما قدم الملك "أحر التعازي لذوي الشهداء وأمنياتنا بالشفاء للمصابين".

وختم منشوره قائلاً: "دم الأردني غال، وسنضرب بيد من حديد من تطاول على هذا البلد".

كما توعد رئيس وزراء الأردن جعفر حسان، مساء أمس، باتخاذ أقصى الإجراءات قانونياً مع "كل من يثير الفتنة".

وقال حسان خلال اجتماع أمني في الكرك في أعقاب الهجوم، إن الحكومة ستتخذ أقصى الإجراءات "مع كل من يحاول أن يجد للتطرف مدخلاً على مجتمعنا".

وأعلن الأردن الحداد العام في جميع أنحاء المملكة وتنكيس الأعلام لثلاثة أيام حداداً.

وأعربت الحكومة عن تعازيها لأسر الضحايا وأهالي الكرك وسائر أنحاء المملكة، متمنّية الشفاء العاجل للمصابين.

واستهدف الهجوم كنيسة مار جاورجيوس للروم الأرثوذكس في قرية حمود، أثناء مراسم جنازة، بعدما أطلق مسلّحون النار على المشاركين داخل الكنيسة وخارجها، قبل فرارهم.

وقال شاهد لقناة "المملكة" الأردنية إن إطلاق النار استمر نحو خمس دقائق، مشيراً إلى وجود ما بين 150 و200 شخص في المكان، معظمهم تراوح أعمارهم بين 50 و70 عاماً.