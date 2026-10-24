ترامب يستبعد إعادة إنشاء المسبح التاريخي في باحة البيت الأبيض: لن يعود أبدا

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب /80 عاما/ إعادة إنشاء المسبح التاريخي في باحة البيت الأبيض، مؤكدا في منشور عبر منصة "تروث سوشال" اليوم السبت أنه لن يعود أبدا.

وقبل أيام، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب درس إمكانية اتخاذ هذه الخطوة، بالتزامن مع فرض حظر على وجود جميع الصحفيين في البيت الأبيض.

وتحظى قاعة الإحاطات الصحفية في البيت الأبيض بشهرة عالمية، إذ تعقد فيها مؤتمرات صحفية مهمة. وكانت المنطقة نفسها تضم في السابق مسبحا داخليا، قبل أن تحل محله قاعة الصحافة قبل عقود.

وفي نهاية سبتمبر، نشر ترامب عبر منصة "تروث سوشال" صورة مركبة تجمع بين قاعة الإحاطات الصحفية الحالية والمسبح.

وكتب ترامب في منشوره الجديد أنه قد ينقل الصحفيين إلى موقع آخر، مستخدما تعبير "الأخبار الزائفة" الذي كثيرا ما يلجأ إليه للتعبير عن رفضه للتغطيات الإعلامية التي لا تعجبه.

وقال ترامب في منشوره: "هناك تقرير من الأخبار الزائفة يزعم أنني سأزيل قاعة الصحافة في البيت الأبيض وأعيد المسبح القديم الموجود أسفلها مباشرة. وعلى الرغم من أنني قد أنقل وسائل الإعلام التي تروج للأخبار الزائفة إلى موقع أقل إزعاجا، فإن المسبح القديم لن يعاد أبدا".