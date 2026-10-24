تلجراف: نتنياهو وجه دبلوماسيي بلاده لتغيير الموقف الإسرائيلي من قضية جزر فوكلاند لصالح الأرجنتين

كشفت صحيفة «تلجراف» البريطانية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه دبلوماسيي بلاده إلى تغيير الموقف الإسرائيلي من قضية جزر فوكلاند، والانضمام إلى الأرجنتين في الدعوة إلى مفاوضات مباشرة مع بريطانيا بشأن مستقبل الجزر.

ويأتي التحول، بحسب الصحيفة، في ظل توتر العلاقات بين لندن وتل أبيب، عقب قرار وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند فرض عقوبات اقتصادية على المستوطنات في الضفة الغربية، الشهر الماضي، وفي وقت ترتبط فيه إسرائيل بعلاقات وثيقة مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، بحسب شبكة «سكاي نيوز عربية» الإخبارية.

ولا يصل الموقف الإسرائيلي الجديد إلى حد الاعتراف بمطالبة الأرجنتين بالسيادة على الجزر، لكنه يثير مخاوف بريطانية من احتمال تقديم تل أبيب دعمًا أكبر لبونس آيرس، خصوصًا إذا فرضت لندن مزيدًا من العقوبات على المستوطنات.

خلاف دبلوماسي يمتد إلى فوكلاند

ووفقًا للصحيفة، فإن قرار العقوبات، الذي جاء بالتزامن مع اتهام ميليباند إسرائيل بـ«التطهير العرقي»، أدى إلى تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين البلدين، في أزمة شملت خفض مستوى التمثيل في القنصلية البريطانية بالقدس وطرد معظم موظفيها.

ويبدو أن تداعيات الخلاف امتدت إلى ملف جزر فوكلاند، في وقت تكثف فيه الأرجنتين تحركاتها الدبلوماسية للمطالبة بالسيادة عليها، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سبتمبر، ألمح فيها إلى أنه لن يدعم بريطانيا في حال اندلاع نزاع مستقبلي بشأن الجزر، بحسب ما ورد في الصحيفة.

وفي تطور موازٍ، بدأت الأرجنتين إجراءات قانونية تهدف إلى وقف عمليات استكشاف النفط والغاز في الحقول الواقعة شمال فوكلاند.

وخلال جلسة في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، دعا السفير الإسرائيلي لدى المنظمة الدولية، داني دانون، بريطانيا والأرجنتين إلى إجراء مفاوضات مباشرة بشأن مستقبل الجزر، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الجوانب التاريخية والقانونية والإنسانية ذات الصلة.

ورغم أن التصريحات لم تتضمن تأييدًا رسميًا للمطالبة الأرجنتينية، نقلت الصحيفة عن مصادر حكومية قولها إن إقرار إسرائيل بوجود «روابط تاريخية» بين الأرجنتين والجزر يمثل تحولًا مهمًا في موقفها.

وقال أحد المصادر، إن صياغة البيان حظيت بموافقة أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية، مضيفًا أن هذه هي المرة الأولى التي تنخرط فيها إسرائيل في النزاع.