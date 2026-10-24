مستشفيات غزة تستقبل 10 شهداء و62 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 48 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية: 10 شهداء (8 شهداء جدد، وشهيد متأثر بجراحه، وشهيد انتشل جثمانه)، و62 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 حتى اليوم، إلى 1547 شهيدًا، و5559 إصابة، و842 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الحصيلة التراكمية منذ بداية حرب الإبادة إلى 74 ألفًا و540 شهيدًا، و175 ألفًا و678 إصابة.

ولفتت إلى إضافة 42 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية للشهداء بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من لجنة اعتماد الشهداء، منذ آخر أضافة للإحصائية بتاريخ 17‏/10‏/2026.