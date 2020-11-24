ألمانيا تعتزم تبكير موعد عطلة عيد الميلاد إلى 16 ديسمبر

تعتزم ألمانيا تبكير عطلة عيد الميلاد الحالية إلى السادس عشر من ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في مسودة للولايات تم تحديثها بعد مشاورات أجراها هيلجه براون، رئيس ديوان المستشارية مع رؤساء مكاتب رؤساء حكومات الولايات مساء اليوم الثلاثاء، ومن المنتظر تقديم هذه المسودة في جلسة المشاورات التي ستعقدها المستشارة انجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات لبحث وضع كورونا غدا الأربعاء.

وفي حال ظهور أعراض برد على شخص ما قبل عيد الميلاد، فإن من المنتظر توفير عروض أكثر سخاء لإجراء اختبار الكشف عن كورونا وذلك لضمان تأمين المقابلات في فترة عيد الميلاد بأكبر قدر ممكن.