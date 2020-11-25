قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن اللوائح المالية والإدارية تخول لسلطات الوزير اتخاذ ما يراه مناسبًا في نبذ التعصب.

وأضاف صبحي، في لقاء خاص ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، «نريد أن يمارس الشباب الرياضة للحفاظ على صحته وتكون قدوة للشباب بشكل كبير».

وأكد دعم رياضات البطولة، ليُرفع علم مصر فى المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن الإعلام هو الشريك القوي سريع الحركة فى مبادرة لا للتعصب.

وأوضح أن الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، إضافة إلى المواقع الإلكترونية له دور فى نبذ التعصب.

ومن ناحية أخرى، أشار إلى أن القوانين تتيح استقلالية الهيئات وجمعياتها العمومية، لافتًا إلى أن وزارة الشباب تختص بالجانب الإداري والتفتيشي على المؤسسات الرياضية، وذلك من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات.