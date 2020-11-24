أعلنت قناة القاهرة والناس عن التعاقد مع الإعلامي خيري رمضان للظهور على القناة ضمن برنامج جديد سيعلن عن تفاصيله الكاملة الأيام المقبلة.

ويعود الإعلامي خيري رمضان لشاشة التليفزيون بعد فترة من الغياب، ويناقش البرنامج العديد من القضايا الهامة والشائكة والتي تهم المواطن المصري وسيسلط الضوء على المشروعات القومية والمدن الجديدة والجهود التي تبذلها الحكومة

ويأتي الإعلان عن برنامج الإعلامي خيري رمضان، بعد أيام قليلة من الإعلان عن عودة ظهور الإعلامي إبراهيم عيسى على شاشة القاهرة والناس.

الإعلامي خيري رمضان، قدم خلال مسيرته الإعلامية العديد من التجارب البرامجية التي لاقت نجاحاً كبيراً، على رأسها برنامج البيت بيتك والذي يعتبر أول توك شو على الشاشات المصرية وأجرى عشرات اللقاءات الهامة مع الوزراء والمسئولين.