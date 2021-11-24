اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، وشباب بلدة سلوان الواقعة جنوب القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت تجاه المواطنين، دون أن يُبلغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الفلسطيني منصور محمود على مدخل قرية العيسوية شمال القدس المحتلة بعد إيقافه وتفتيشه، واقتادته إلى معتقل المسكوبية بالقدس المحتلة.

واستدعت مخابرات الاحتلال الشاب إيهاب أبو سنينة من بلدة سلوان للتحقيق، وأجلت محاكمة الفتيين حمزة الطويل وأحمد الجولاني من البلدة حتى التاسع من الشهر المقبل.