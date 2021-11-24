3 دول أوروبية تحث مواطنيها على مغادرة إثيوبيا فورا

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دعت ثلاث أوروبية، مواطنيها لمغادرة إثيوبيا على الفور على إثر الأوضاع الأمنية المتردية في البلاد.

وانضمت دول إيطاليا والنمسا وسويسرا إلى سلسلة من الدول التي حثّت مواطنيها على مغادرة إثيوبيا على الفور.

ودعت هذه الدول، مواطنيها للمغادرة باستخدام رحلات تجارية متاحة في أسرع وقت.

وتواصل قوات جبهة تحرير تيجراي تقدمها في المعارك الدائرة مع الجيش الإثيوبي، صوب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتقترب المعارك فى إثيوبيا من العاصمة أديس أبابا، إذ اقتربت قوات جبهة تحرير شعب تيجراي من السيطرة على مدينة دبر برهان التى تبعد عن عاصمة إثيوبيا بأقل من 130 كيلومترًا.

في السياق، نقل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد صلاحياته إلى نائبه وزير الخارجية ديميكي ميكونين.