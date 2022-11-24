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ارتفاع العجز التجاري لفلسطين 2% في سبتمبر الماضي

أ ش أ
نشر في: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 2:45 ص | آخر تحديث: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 2:45 ص

أظهر مسح للجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين نشرت نتائجه، اليوم الأربعاء، ارتفاع العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بنسبة 2% خلال شهر سبتمبر الماضي، على أساس شهري، فيما زاد بنسبة 46% على مدى الـ12 شهرا المنتهية في سبتمبر، ليصل إلى 584 مليون دولار.
وانخفضت الصادرات خلال شهر سبتمبر من عام 2022 بنسبة 17% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 14% مقارنة مع شهر سبتمبر من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 128.1 مليون دولار.
وانخفضت الصادرات إلى إسرائيل خلال الشهر بنسبة 14% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 94% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر سبتمبر من عام 2022.
وانخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 50% مقارنة مع الشهر السابق.
وانخفضت الواردات خلال شهر سبتمبر من عام 2022 بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق، بينما ارتفعت بنسبة 39% مقارنة مع شهر سبتمبر من عام 2021، حيث بلغت قيمتها 712.1 مليون دولار.
وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال الشهر بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 61% من إجمالي قيمة الواردات لشهر سبتمبر من عام 2022، بينما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 14% مقارنة مع الشهر السابق.

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