إسرائيل تفرض إغلاقا على جنين وتمنع حركة البضائع والسلع

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فرض الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس إغلاقا على مدينة جنين في الضفة الغربية ومنع حركة البضائع والسلع حتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مصادر أمنية فلسطينية أن سلطات الجيش أغلقت حاجزي الجلمة وسالم العسكريين المؤديين إلى جنين في كلا الاتجاهين "حتى إشعار آخر".

وأفادت المصادر بأنه تم منع حركة البضائع والسلع، وتنقل العمال من جنين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ومنع أي دخول إلى المدينة.

يأتي ذلك في ظل توتر شهدته جنين في الساعات الأخيرة على خلفية احتجاز مسلحين فلسطينيين جثة شاب إسرائيلي منذ يومين بعد أن لقي مصرعه في حادث سير، ظنا منهم أنه مجند في الجيش الإسرائيلي.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أنه تم تسليم جثة الشاب الإسرائيلي إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية بعد محادثات أجرتها السلطة الفلسطينية وتوسطت فيها الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق ذكرت الإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن مسلحين فلسطينيين يحتجزون جثة الشاب الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين، مطالبين "بالإفراج عن جثامين شهداء" تحتجزهم إسرائيل.

وفي هذه الأثناء يسود الإضراب نابلس ومحيطها شمال الضفة اليوم حدادا على أرواح ثلاثة فلسطينيين قضوا برصاص إسرائيلي يوم أمس.