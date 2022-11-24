تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقاطع فيديو ترصد هطول أمطار غزيرة متفرقة على مدينة جدة والمدينة المنورة ومكة، بينما رفع المركز الوطني للأرصاد درجة حالة الطقس إلى تحذير.
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني في وقت سابق بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
ونبّه المركز الوطني للأرصاد في تحديث له، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظتي جدة ورابغ بمنطقة مكة المكرمة، تشمل في ذلك مركز ثول والأجزاء الساحلية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، متوقعا أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساء اليوم.
وأشار إلى استمرار حالة هطول الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها اليوم، والتي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد والسيول.