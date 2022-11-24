تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقاطع فيديو ترصد هطول أمطار غزيرة متفرقة على مدينة جدة والمدينة المنورة ومكة، بينما رفع المركز الوطني للأرصاد درجة حالة الطقس إلى تحذير.

"جنة يالمدينة ولو كنتِ جفاف

كيف أجل لا صارت الدنيا مطر"

#امطار_المدينه pic.twitter.com/BWOuJRokCm — أ.بيلسان الحربي ✩ (@t_3r0) November 24, 2022

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني في وقت سابق بالجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم محاولة تجاوزها، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

ونبّه المركز الوطني للأرصاد في تحديث له، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظتي جدة ورابغ بمنطقة مكة المكرمة، تشمل في ذلك مركز ثول والأجزاء الساحلية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتدن في مدى الرؤية الأفقية، متوقعا أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساء اليوم.

امطار مكة الأن pic.twitter.com/INGnR8wen6 — طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) November 24, 2022

وأشار إلى استمرار حالة هطول الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها اليوم، والتي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد والسيول.