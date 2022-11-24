ألمانيا تبدي رد فعل متحفظا على مقترح بولندا بتسليم أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا

أبدت وزيرة الدفاع الألمانية كريسيتنه لامبرشت رد فعل متحفظا على مقترح الحكومة البولندية التي رأت أن من الأفضل أن تسلم ألمانيا أنظمة دفاع جوي طراز باتريوت كانت عرضتها على بولندا، إلى أوكرانيا.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، في برلين اليوم الخميس إن أنظمة باتريوت هي جزء من الدفاع الجوي المتكامل لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومخصصة لأراضي الناتو " وفي حال الإقدام على استخدام هذه الأنظمة خارج أراضي الناتو، فإنه يجب مناقشة هذا الأمر مسبقا مع الناتو والحلفاء".

جاءت تصريحات لامبرشت بعد محادثات أجرتها مع نظيرها الإستوني هانو بيفكور.

وأضافت لامبرشت أن الحكومة الألمانية عرضت على بولندا دعمها في ظل الموقف الخاص ووضعها العرضة للخطر، وأشارت في ذلك إلى الشخصين اللذين لقيا حتفيهما جراء سقوط صاروخ في منطقة حدودية في بولندا.