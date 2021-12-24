حبس المتهم بالشروع في قتل ابنة عمه بمنشأة القناطر 4 أيام



قررت نيابة كرداسة حبس المتهم بإطلاق النار على ابنة عمه في منشأة القناطر بالجيزة، 4 أيام بسبب خلافات أسرية، كما طلبت سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة المصابة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال المجني عليها عقب تحسن حالتها الصحية، حيث تم توجيه اتهام للجاني بارتكاب الجريمة، كما لجأ رجال المباحث لفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

وألقت مديرية أمن الجيزة القبض على عامل، لاتهامه بالشروع في قتل ابنة عمه، بسبب خلافات أسرية، بمنشأة القناطر، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة ربة منزل بطلق ناري، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، بإجراء التحريات تبين أن ابن عم المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وتمكن رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية من ضبط المتهم، بمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، وأرشد عن سلاح الجريمة وتم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.