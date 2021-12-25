 الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بينهم 2 من داخل المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بينهم 2 من داخل المسجد الأقصى

أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 ديسمبر 2021 - 11:37 م | آخر تحديث: الجمعة 24 ديسمبر 2021 - 11:37 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 4 فلسطينيين من القدس بينهم 2 من داخل المسجد الأقصى المبارك.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت المسجد الأقصى، واعتقلت الشابين يحيى جبارين وخالد عليان، من مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر.

وفي واقعة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال شابين فلسطينيين بعد الاعتداء على مجموعة من الشبان في البلدة القديمة بالقدس.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال هاجمت الشبان المقدسيين في شارع الواد بالبلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، واعتقلت الشابين شادي أبو سنينة ومهند أبو وهدان بعد الاعتداء عليهما بالضرب، واقتادتهما إلى أحد مراكز التحقيق.

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