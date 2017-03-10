قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن الحساب البنكي المحجوز عليه من قبل ممدوح عباس تم إغلاقه، موضحًا أن النادي يتسلم أي أموال جديدة واردة إليه بشكل طبيعي.

وكانت محكمة مستأنف مستعجل عابدين قد أصدرت قرارًا الأربعاء الماضي، تأييد الحجز على أرصدة نادي الزمالك لصالح الرئيس السابق ممدوح عباس.

وأضاف منصور في تصريحات لقناة ناديه: «البعض يقول أن كهربا سيضع أموال الغرامة في الحساب المحجوز عليه، والزمالك لن يستفيد منها شيء، ولكن هم لا يعلمون أن هذا الحساب تم إغلاقه على الأموال المحجوزة فيه».

وتابع: «أي أموال جديدة ورادة إلى الزمالك نحصل عليها بشكل طبيعي، لأن عندما يتم استخراج إقرار الذمة المالية وقت الحجز يتم إغلاق الحساب بشكل تلقائي».

وتطرق منصور للحديث عن أزمة الزمالك مع نادي التعاون السعودي، قائلا: «لنا مبلغ 400 ألف دولار عند نادي التعاون قيمة بيع عقد مصطفى فتحي، وحتى الآن لم يتم تسديد هذا المبلغ».

وواصل رئيس الزمالك: «يا مصطفى كلم النادي المُعار منه وقولهم أعطوا الزمالك أمواله، احنا قدمنا شكوى رسميا للاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد السعودي المحترم ضد نادي التعاون».

واستكمل منصور حديثه، قائلا: «وأحمد الشناوي لاعب بيراميدز أخذ مننا 8 ملايين جنية ورحل لبيراميدز، واحنا عملنا شكوى ضده في اتحاد الكرة عشان نرجع حقنا منه».

وأتم: «وبقول للشناوي عاوز الـ 8 ملايين جنية بفوائدهم، وإلا هقدم بلاغ رسمي للنائب العام، والإعلام متجاهل هذه القضية تمامًا عشان دي فلوس الزمالك».