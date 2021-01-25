رئيس محكمة القاهرة لشئون الأسرة: قانون الحضانة أفسد العلاقة بين الأب وأولاده

قال عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة، إن قوانين الأحوال الشخصية في مصر مشتت بين تسعة أو عشرة قوانين، منوهًا بأن المشروع الجديد تبنى فكرة توحيدها جميعها في قانون واحد.

وأضاف، في مداخلة عبر zoom لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن ما أسماه المواد سيئة السمعة المستحدثة، المتعلقة بالحضانة والخلع والزواج العرفي، أفسدت الحياة الأسرية.

ولفت إلى أن المادة الخاصة بالزواج العرفي فتح الباب أمام قضايا النسب وأطفال الشوارع، مؤكدًا أهمية تدارك هذه المادة من قانون الأحوال الشخصية، من خلال عدم سماع الدعوى الزوجية إلا إذا كانت بوثيقة رسمية؛ منعًا للإنحلال.

وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بالحضانة والرؤية، ذكر أنه لم يتم تعديل هذه النقطة منذ نحو 100 عام، معترضًا على اختزال علاقة الأب بابنه في ثلاث ساعات.

ونوه بأن قانون الأحوال الشخصية أفسد العلاقة بين الأب وأولاده، عندما خير الطفل بين والده ووالدته، مضيفًا أن هذه المادة تقوم بقطع صلة الرحم.