ألمانيا: إعطاء 316 ألف جرعة تطعيم مضاد لكورونا أمس

أفادت البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات اليوم الثلاثاء بأنه تم إعطاء نحو 316 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا أمس الاثنين.



وأوضح المعهد أن نحو 28 ألف جرعة من هذه الجرعات تم إعطاؤها كجرعة أولى ونحو 52 ألف جرعة تم إعطاؤها كجرعة ثانية، فيما تم إعطاء الجرعات المتبقية (236 ألف جرعة) كجرعة تنشيطية.



وكان عدد الجرعات التي تم إعطاؤها يوم الاثنين من الأسبوع الماضي وصل إلى نحو 468 ألف جرعة، فيما كان هذا العدد وصل إلى نحو 551 ألف جرعة يوم الاثنين من الأسبوع قبل الماضي.



وأوضح المعهد أن نسبة الحاصلين على التطعيم الكامل وصلت بذلك إلى 5ر73% من إجمالي عدد السكان (أي ما يعادل 1ر61 مليون شخص)، ويتطلب التطعيم الكامل في العادة أخذ جرعتين من اللقاحات المضادة لكورونا باستثناء لقاح جونسون آند جونسون الذي تكفي جرعة واحدة منه للتطعيم الكامل.



ولن يتمكن الأشخاص الحاصلين على تطعيم جونسون آند جونسون مستقبلا من الاستفادة من قاعدة "2 جي" إلا بعد أخذهم جرعة ثانية بلقاح يعتمد على الحمض الريبوزي إن أمكن مثل لقاح بيونتيك/فايزر أو لقاح موديرنا.



وأضاف المعهد أن ما لا يقل عن 5ر75% من سكان البلاد (8ر62 مليون شخص) حصلوا على جرعة واحدة، على الأقل، من التطعيم، وتسعى الحكومة إلى وصول هذه النسبة إلى 80% بحلول نهاية الشهر الجاري، لكن تحقيق هذا الهدف يبدو غير واقعي بشكل متزايد.



وحسب بيانات المعهد، حصل أكثر من نصف سكان ألمانيا (8ر50% بما يعادل 2ر42 مليون شخص) على الجرعة التنشيطية.



يذكر أن الجرعة التنشيطية مهمة لتوفير حماية فعالة ضد المتحور أوميكرون الذي يتسم بقوة عدوى ذات طابع خاص.



وذكر المعهد أن نسبة الأشخاص غير الملقحين في ألمانيا تبلغ في الوقت الراهن 5ر24% (أي ما يعادل 4ر20 مليون شخص) منهم 4 ملايين شخص لا تزيد أعمارهم عن أربعة أعوام وهي الشريحة التي لا يتوافر لها لقاح مرخص حتى الآن.