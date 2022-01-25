وول ستريت جورنال: خلافات بين الفريق الأمريكي المفاوض بشأن نووي إيران

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصادر مطلعة أن هناك خلافات بين أعضاء الفريق الأمريكي الذي يشارك في مفاوضات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني، وأن بعضهم قد انسحب بالفعل بعد المطالبة بنهج أكثر صرامة في المفاوضات.

ونقلت الصحيفة عن المصادر القول: "مع وصول المحادثات، الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي الذي كان تم التوصل إليه مع إيران عام 2015، لمرحلة حرجة، ظهرت خلافات داخل الفريق الأمريكي المفاوض حول كيفية التعامل بصرامة مع طهران ومتى يتعين الانسحاب" من المحادثات.

وكان مسؤولون أمريكيون أكدوا مطلع الأسبوع أن ريتشارد نيفيو، نائب المبعوث الخاص لإيران، قد غادر الفريق.

وذكرت الصحيفة أن نيفيو، والمعروف بأنه من "مهندسي" العقوبات الاقتصادية السابقة على إيران، كان يطالب بموقف أكثر صرامة في المفاوضات الراهنة، كما أنه لم يشارك في محادثات فيينا منذ مطلع ديسمبر.