أعلنت وزارة الصحة الكويتية مساء اليوم، تسجيل 5742 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاه واحدة في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 508 ألاف و372 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل 4856 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 459 أل و 655 ، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 4 ر90 % .

وأضاف السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 68 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 46 ألف و339 حالة .