ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب وسكب بنزين عليه في الشرقية



ضبطت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، المتهمين بالاعتداء على شاب وسكب بنزين عليه بسبب خلافات قديمة بينهم في إحدى العزب التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق.



كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزي بوصول (م.ع - 33 سنة)، مقيم في عزبة سليم التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة مشتول السوق، مصابًا بحروق في أنحاء متفرقة بالجسد.



وتبين من التحريات الأولية، وجود خلافات قديمة بين المجني عليه وشابين اثنين من قريته وسبق حل الخلافات بينهم، إلا أن الشابين تربصا به وسكبا البنزين عليه بسبب تلك الخلافات.



وبسؤال شقيق المجني عليه، أفاد بأن أحد المتهمين وثق المجني عليه وسكب الآخر البنزين وارتكبا الواقعة ولاذا بالفرار قبل ضبطهما.