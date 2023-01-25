4 أفلام كوميدية تتنافس على إيرادات شباك تذاكر السينما في إجازة منتصف العام

يشهد شباك التذاكر خلال الفترة الحالية طرح 4 أفلام بدور العرض السينمائي للمنافسة على إيرادات إجازة منتصف العام، حيث تتخذ هذه الأفلام التي تدخل شباك التذاكر طابعا كوميديا اجتماعيا؛ ليكون هذا الموسم موسم "الكوميديا"؛ ليتصدر المشهد الفنانون بيومي فؤاد وروبي وأحمد حاتم.

ودخل السباق بدور العرض اليوم الأربعاء، فيلم "اثنين للإيجار" للفنان بيومي فؤاد، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول "صفيحة" و"حمادة"، عاطلان يبحثان عن فرصة عمل مناسبة لكسب قوت يومهما، ويقرران عرض أنفسهما للإيجار على من يدفع لهما لتلبية مطالبه كوسيلة لكسب الرزق.

الفيلم من بطولة بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد لطفي، ناهد السباعي، إيناس مكي، ميرهان حسين، إيمان السيد، من تأليف أسماء غازي، وإخراج شادي علي.

وينافس أيضا على الإيرادات، فيلم "المطاريد" للفنان أحمد حاتم، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية "صلاح"، الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده، ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم.

الفيلم من بطولة أحمد حاتم، إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى، من تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، وإخراج ياسر سامي.

كما ينافس فيلم "جروب الماميز" بشباك التذاكر في أول فبراير المقبل، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يجمع جروب لـ "الواتس آب" خاص بالمدرسة ثلاثة أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني اثنين منهن من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر صديقتهن الثالثة ملكة جمال مصر السابقة، مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهى أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.

"جروب الماميز" من بطولة روبي، يسرا اللوزي، محمد ثروت، محمود حافظ، ليلى عز العرب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.

كما سيتم طرح فيلم "الحب بتفاصيله" خلال شهر فبراير المقبل، ويعتبر الفيلم عودة قوية للأفلام الرومانسية التي تضم عددا كبيرا من الأغاني، إذ يضم "دويتو" بين مصطفى قمر ومحمد نور، وآخر مع مؤدي المهرجانات أحمد نافع، في أول تجربة لمحمد نور في غناء المهرجانات، إضافة إلى أغنية تجمع محمد نور بالطفل أدهم هيثم.

الفيلم من بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسي، أحمد بجة، كريم الحسيني، محمد غنيم، مصطفى عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، إنتاج شاكر بن يحمد وهيثم حسن، تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي، إخراج محمد حمدي.

ويعرض حاليا بدور العرض السينمائي فيلم "نبيل الجميل أخصائي التجميل" للفنان محمد هنيدي، حيث تصدر قائمة الأفلام المصرية المعروضة بدور السينما محققًا 25 مليون جنيه خلال 4 أسابيع عرض.

وتدور أحداث فيلم "نبيل الجميل أخصائي تجميل" في إطار كوميدي ويجسد هنيدي شخصية دكتور تجميل يدعى "نبيل" وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية.

الفيلم من تأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج خالد مرعى وبطولة محمد هنيدى، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجي، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوي، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وجاء فيلم "شلبي" للنجم كريم محمود عبدالعزيز في المركز الثاني في ترتيب قائمة الأفلام المعروضة في السينما، حيث حقق إجمالي إيرادات بلغت 9 ملايين جنيه في 3 أسابيع عرض.

وتدور أحداث فيلم شلبي حول الشاب "صابر" الذي يجسده كريم محمود عبدالعزيز، الذي يعمل ببيت رعب بإحدى الملاهي، ويحقق صابر حلمه بتصميم دمية "ماريونيت" يطلق عليها اسم شلبي، وسرعان ما يخوض صابر أحداثًا مشوقة برفقة أصدقائه وجيرانه أثناء تحضير عرض للدمى وسعيهم لتحقيق الشهرة.

الفيلم بطولة كريم محمود عبدالعزيز، روبي، بيومي فؤاد، حاتم صلاح، الطفلة سيليا سعد، محمد محمود، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج بيتر ميمي.. بينما حقق فيلم "أخي فوق الشجرة" إجمالي إيرادات بلغت 3 ملايين جنيه في أول أسبوع عرض، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي ويحكي الفيلم قصة الشاب اﻻنطوائي "علاء" الذي يعيش حياة صحية منظمة، لكن دخول توأمه "بهاء"، الذي لم يكن يعلم بوجوده، حياته يقلبها رأسًا على عقب، ويجسد رامز خلال أحداث الفيلم الشخصيتين، ويعاني "بهاء" من السمنة المفرطة ويمر بأحداث مختلفة في الفيلم، كما تنشأ قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش خلال أحداث الفيلم.

فيلم "أخي فوق الشجرة" كان يحمل اسم "نصي الحلو" أثناء فترة التصوير قبل تغييره مع بدء عمليات الدعاية.. والفيلم من بطولة رامز جلال، وتارا عماد، ونسرين طافش، وحمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومن تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.