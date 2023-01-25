كريس هبكينز يتولى رئاسة وزراء نيوزيلندا خلفا لجاسيندا أردرن

تولى كريس هبكينز، رسميا منصب رئيس وزراء نيوزيلندا، خلفاً لجاسيندا أردرن، التي فاجأت النيوزيلنديين الأسبوع الماضي بإعلان استقالتها.

وأدى هبكينز البالغ 44 عاما اليمين أمام الحاكم العام لنيوزيلندا خلال حفل أقيم في العاصمة ويلينجتون حسبما أفادت قناة فرانس 24 الإخبارية.

وقال هيبكنز بعد توليه منصبه إن هذا أكبر امتياز وأكبر مسؤولية في حياتي، أشعر بالاندفاع والحماسة لمواجهة التحديات الماثلة.

وأحدثت استقالة أردرن صدمة في نيوزيلندا بعد أقل من ثلاث سنوات على فوزها بولاية ثانية إثر فوز انتخابي ساحق.

وكان آخر ظهور علني لها كرئيسة للوزراء عند خروجها من البرلمان، اليوم، وسط تصفيق المئات من المواطنين الذين كانوا في انتظارها.

وتقع الآن على عاتق هبكينز المسؤول السابق عن مكافحة كوفيد-19، مهمة إحياء شعبية الحكومة قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر.