 طالبان يخترعان سيارة تعمل بالبلوتوث وأخرى بالطاقة الشمسية بجنوب سيناء - بوابة الشروق
الأربعاء 25 يناير 2023 6:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو السيناريو الأفضل لنادي الزمالك؟

النتـائـج تصويت

طالبان يخترعان سيارة تعمل بالبلوتوث وأخرى بالطاقة الشمسية بجنوب سيناء

رضا الحصري
نشر في: الأربعاء 25 يناير 2023 - 6:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 يناير 2023 - 6:23 م

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، يوسف رامي أنور، طالب بمدرسة النصر، لاخترع نموذج سيارة تتحرك بالبلوتوث، ويوسف رائد، طالب بمدرسة المجمع التعليمي، لاختراع نموذج سيارة تتحرك بالطاقة الشمسية.

وقدم المحافظ لهما شهادات تقدير، ومكافأة مالية، مؤكدا حرصه على مكافأة المتميزين، والمبدعين لتشجيعهم على المزيد من الابتكار والإبداع.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، ومديري إدارات الديوان العام ومديري المديريات.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك