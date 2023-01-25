وزيرا البيئة والتنمية المحلية يتابعان الموقف التنفيذي لمشروعات منظومة المخلفات الصلبة

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر وزارة التنمية المحلية.

وشهد اللقاء، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة فيما يخص مشروعات البنية التحتية الجارية على أرض المحافظات في المراحل الثلاث للمنظومة من مدافن صحية آمنة، ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ومصانع تدوير المخلفات.

ونوقشت سبل رفع كفاءة عدد من خطوط التدوير في بعض المصانع، بما يساهم في إحداث تحسن في مستوى منظومة النظافة وعودة الشكل الجمالي للشوارع الرئيسية والفرعية في المدن والمراكز والأحياء والقرى، بما يحقق في النهاية رضا المواطنين عن تلك الخدمة التي تقدمها الدولة.

وتم التأكيد على أهمية التقييم المستمر لأداء شركات القطاع الخاص العاملة بمنظومة المخلفات في بعض المحافظات بما يحفظ حقوق الدولة في التعاقدات التي تم إبرامها مع تلك الشركات، بالتعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية.

واستعرض الموقف التنفيذي لمنظومة النظافة بمحافظة القاهرة، وموقف مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة والتي ستتم على أرض المحافظات، وعلى رأسها المشروع المزمع إقامته بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة بشراكة استراتيجية مع تحالف شركات الإنتاج الحربي بحجم استثمارات تقدر بحوالي 125 مليون دولار؛ لتعظيم الاستفادة من منظومة المخلفات البلدية الصلبة والوقوف على نقل وتوطين التكنولوجيا الأجنبية المتطورة في مجال التخلص الآمن من المخلفات.

ويعد هذا المشروع أحد المشروعات المخطط تنفيذها ضمن 8 مشروعات في 8 محافظات خلال الفترة المقبلة من خلال شركات وتحالفات القطاع الخاص المصري والأجنبي.

وشهد الاجتماع، الحديث عن الجهود الجارية فيما يخص الحزم الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار لتطبيقها مع الشركات العاملة في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وطرح مصانع تدوير المخلفات البلدية لمنظومة المخلفات الجديدة "إنشاء - إدارة" للقطاع الخاص، وتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الملف الهام بما يدعم توجه الحكومة لتهيئة بيئة الاستثمار في القطاعات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حرص الدولة على دعم إعادة التدوير للمخلفات والمعالجة والتخلص الآمن منها والعمل على تطبيق خطة مستدامة لغلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات، بإنشاء مجموعة من مصانع التدوير الجديدة ورفع كفاءة المصانع القائمة وإنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة على أكثر من مرحلة تغطي كافة المحافظات.

ومن جانبه، أشار اللواء هشام آمنة، إلى حرص وزارة التنمية المحلية على دفع عجلة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة في مختلف المحافظات وتذليل أي تحديات في هذا الشأن؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول رفع كفاءة المنظومة والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.