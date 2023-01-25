معهد الفلك: لا خسائر أو إصابات من زلزال بقوة 6 ريختر تعرضت له مصر اليوم

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أكد معهد الفلك التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدم وقوع أي خسائر أو إصابات عقب تعرض مصر لزلزال بقوة 6 ريختر على بعد كبير من السواحل المصرية حوالي الساعة 2:37 مساء اليوم 25 يناير.

وقال عميد معهد الفلك، في تصريحات صحفية، إن الزلزال شعر به عدد من المواطنين فى نطاق القاهرة الكبرى.

كان معهد الفلك، أعلن أن محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد سجلت زلزالا بقوة 6 درجات فى شرق البحر المتوسط ويبعد 502 كم من السواحل المصرية.

وأضاف المعهد أن عمق الزلزال 54 كيلومترا، وجار تفسير البيانات.

وأكد مئات المواطنون من سكان محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري شعورهم بهزة أرضة حوالي الساعة الثالثة إلا ربع عصر اليوم الأربعاء 25 يناير.