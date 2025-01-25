فرانكفورت يعوض مرموش بضم مهاجم فرنسا الصاعد

تعاقد آينتراخت فرانكفورت، ثالث الدوري الألماني لكرة القدم، مع مهاجم منتخب فرنسا (تحت 21 عاما)، إيلي واهي، حتى عام 2030، قادما من مارسيليا.

وجاءت الصفقة لتعويض رحيل المهاجم الدولي المصري، عمر مرموش، عن فرانكفورت إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولم يكشف فرانكفورت عن المبلغ الذي دفعه، مقابل الحصول على خدمات واهي، الذي وقّع لمدة 5 سنوات ونصف السنة، حتّى صيف 2030.

لكن وسائل إعلام محلية، ذكرت أن الصفقة بلغت 20 مليون يورو، وقد ترتفع إلى 25 مليونا مع المكافآت.

وسجل واهي (22 عاما) 3 أهداف، مع تمريرة حاسمة، في 13 مباراة بالدوري الفرنسي هذا الموسم رفقة مارسيليا، الذي انضم إليه قادما من لانس في أغسطس 2024، بعدما سجل 12 هدفا في مختلف المسابقات.

وبرز واهي في صفوف مونبلييه، حيث سجل 19 هدفا في الدوري الفرنسي، خلال موسم 2022-2023.

ومن جانبه، أوضح المدرب الإيطالي لمارسيليا، روبرتو دي زيربي، أنه يريد التعاقد مع مهاجم آخر بعد رحيل واهي.