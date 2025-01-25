حماس عن مشاهد تسليم الأسيرات الإسرائيليات: أظهرنا صورة التعامل الإنساني والأخلاقي

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إن مشاهد تسليم الأسيرات الإسرائيليات تنم عن أحد عناوين الأداء الفلسطيني الذي يدل على أصالة هذا الشعب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن حركة حماس ومعها فصائل المقاومة استطاعت أن تحتضن الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن حماس أظهرت صورة التعامل الإنساني والأخلاقي المبني على تعاليم الدين الإسلامي وتقاليد الفلسطينيين، رغم أن القطاع تحت الحصار منذ سنوات طويلة ويتعرض لحرب ضروس منذ 15 شهرًا.

ولفت إلى أن هناك تعاملًا على النقيض تماما من قبل الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين، حيث ينكِّل بهم طوال السنوات الماضية، وخلال الـ15 شهرًا الماضية بشكل مختلف.

ونوه بأن الاحتلال مارس حالة من التضييق حتى في حالة الإفراج عن الأسرى، كما أصدر قرارًا بمنع فرحة الفلسطينيين بهذا الأمر، من خلال الاتصال بالعائلات وتهديدهم حال إظهار أي مظاهر فرح طبيعية أو إنسانية.



وأكد أن هناك من الأسرى، من أمضي 39 عامًا متواصلة في سجون الاحتلال، وبالتالي فخروج هؤلاء يكون محل فرح له ولأهله ولشعبه.

وأعلن الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم السبت، إتمام العملية الثانية لتبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «في إطار عملية التبادل الثانية منذ بدء وقف إطلاق النار، يعلن الوسطاء عن إتمام تسليم 4 نساء إسرائيليات محتجزات، تحمل أحداهن الجنسية البلغارية، إلى الجانب الإسرائيلي، في مقابل الإفراج عن 200 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية».