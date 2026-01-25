محافظ الدقهلية: 1661 مواطنا استفادوا من القافلة الطبية المجانية بالمستعمرة الشرقية في بلقاس

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية المستعمرة الشرقية مركز بلقاس، على مدار يومين، حيث استفاد منها 1661 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا.

وأوضح المحافظ أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في جميع مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة، وأن يتم تحويل الحالات الخاصة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

من جهته، أوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومي 23، 24 يناير الجاري، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

وقال الجزار، إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1661 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 8 عيادات متنقلة، أجرت الكشف على 226 حالة باطنة، 255 حالة أطفال، 91 حالة جراحة، 82 حالة أسنان، 125 حالة رمد، 100 حالة نسا وتنمية الأسرة، 190 حالة جلدية، 186 حالة عظام.

كما أجرت القافلة 101 أشعة عادية وموجات صوتية، الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 188 حالة، فحص معمل الدم والطفيليات لـ305، عقد 48 ندوات تثقيفية استفاد منها 640 مترددا، وإحالة 3 حالات للعلاج بالمستشفيات وعلاج على نفقة الدولة 4 حالات، باجمالي 2496 خدمة خلال القافلة.