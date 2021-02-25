وزير الاقتصاد الألماني لا يستبعد تخفيفات جديدة لقيود مكافحة كورونا

أعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير أن من المحتمل إجراء تخفيفات جديدة لقيود مكافحة كورونا رغم الارتفاع الطفيف الذي حدث مؤخرا في أعداد الإصابات الجديدة.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الخميس في تصريحات تلفزيونية إنه شخصيا يعتقد أن من الممكن فتح المحلات على سبيل المثال من خلال تدابير احترازية إضافية كالاختبارات السريعة وكذلك مع خيارات الحجز الجديدة وذلك على الرغم من أن أعداد الإصابات لم تنخفض بعد بالمستوى الذي تم التخطيط له.

وأكد التماير على الأهمية البالغة " لايجاد رؤية مستقبلية للفتح" وطالب بالتوفيق بين حماية الصحة والفتح كما طالب بالاستعداد لاتخاذ خطوات جديدة، ووصف المشاورات الجديدة للحكومة الاتحادية وحكومات الولايات يوم الأربعاء المقبل بأنها ستكون واحدة من أهم جولات المشاورات في الجائحة برمتها.

وطالب التماير بأن تسفر المشاورات عن قواعد موحدة على مستوى البلاد يمكن أن تتضمن في طياتها حلولا متباينة إقليميا.

ويجري التماير مشاورات مع نظرائه في الولايات غدا الجمعة وسيطرح ورقة عن استراتيجية الفتح خلال اللقاء.

وكان 40 اتحادا أرسلوا اقتراحات في وقت سابق من أجل وضع استراتيجية مشتركة للفتح للاقتصاد.

كانت الحكومة الألمانية والولايات قررت تمديد إغلاق كورونا المستمر على مدار أسابيع حتى السابع من مارس المقبل وتضمن هذا الإجراء إغلاق المطاعم والكثير من محلات تجارة التجزئة.