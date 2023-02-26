الاتحاد البرلماني العربي يطالب مجلس الأمن بوضع حد نهائي للانتهاكات الإسرائيلية

طالب الاتحاد البرلماني العربي، مجلس الأمن الدولي وجميع المنظمات الإنسانية الدولية الفاعلة، والبرلمانات الديمقراطية، والاتحادات البرلمانية الدولية بتحمل مسؤولياتهم القانونية والعمل بمزيد من الجدية لوضح حد نهائي للانتهاكات والممارسات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدا موقفه التضامني الداعم والراسخ لكل جهد يصب في دعم القضية الفلسطينية "المركزية" للأمتين العربية والإسلامية.

وشدد البيان الختامي الصادر في ختام أعمال المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم السبت- على ضرورة وقف جميع المخططات الاستيطانية، والمجازر الدموية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، ولجم المستوطنين واعتداءاتهم على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وكبح استفزازتهم العدائية والمتكررة في باحات المسجد الأقصى المبارك وربوع القدس الشريف.

وأعلن الاتحاد البرلماني العربي، تضامنه مع سوريا وتشكيل وفد من الاتحاد للتأكيد على دعمها والوقوف مع شعبها، واستمرار تقديم الامكانات اللازمة للوقوف مع الأشقاء السوريين بعد حادث الزلزال، وضرورة العمل العربي المشترك على جميع المستويات لعودة سوريا إلى محيطها العربي وممارسة دورها في الساحات العربية والإقليمية والدولية.

وأكد المشاركون -في المؤتمر- رفضهم القاطع لجميع أشكال العنف والتطرف والقتل والإرهاب مهما كانت دوافعه والأسباب، ودعمهم للعراق في حربه ضد تنظيم دعش وجميع فلول الجماعات الإرهابية، مطالبين بتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الدول العرببة والإقليمية والدولية لوضع حد نهائي لآفة الإرهاب العابر للحدود والقارات.