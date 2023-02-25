فلسطين تكرم فريق التدخل والاستجابة العاجلة لدوره في إغاثة منكوبي زلزال تركيا وسوريا

كرمت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، فريق دولة فلسطين للتدخل والاستجابة العاجلة، الذي شارك في عمليات إنقاذ منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا، وذلك في مقر الوزارة، بمدينة رام الله.

وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن الفريق أدى بجدية ومهنية، وكان على أعلى درحة من المسئولية، مؤكدا أن أعضاءه كانوا خير سفراء لفلسطين ومثلوا شعب وقيادة البلاد خير تمثيل.

وأكد المالكي أهمية التعاون والعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لتطوير هذا الفريق، وتمكينه فنيا ولوجستيا ليستمر في اداء مهامه دوليا بكل مهنية وفاعلية، بالرغم من الاحتلال وإجراءاته التي تحد من حركة الأفراد وتجهيزاتهم، مشددا على بذل كل الجهد الممكن وضمن الإمكانيات المتاحة لترسيخ حضور فلسطين وتثبيت دورها على الساحة الدولية كباقي الدول والمساهمة في مواجهة التحديات المختلفة.

وشكر المالكي وزارتي الصحة والداخلية، وجمعية الهلال الأحمر، والدفاع المدني، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وفريق عمل الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، الذي أشرف على تنفيذ هذه المهمة بكل نجاح.