الريان يفوز على الشمال في الدوري القطري

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فاز الريان على ضيفه الشمال 2 /1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري نجوم قطر.

وتقدم الريان عن طريق جابرييل دوس سانتوس في الدقيقة 68، قبل أن يضيف روجر جيديس الهدف الثاني في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل الشمال هدفه الوحيد عن طريق محسن اليزيدي في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الريان رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الشمال عند 11 نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل العربي مع الدحيل 2 /2.

وتقدم الدحيل في الدقيقة 65 عن طريق إبراهيما ديالو ، فيما أضاف المعز علي الهدف الثاني بعد ذلك بخمس دقائق.

وفي الدقيقة 84 سجل أحمد فتحي الهدف الأول للعربي، فيما أضاف زميله عمر السومة الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 89.

ورفع الدحيل رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف خلف العربي صاحب المركز الخامس.