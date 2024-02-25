هشام نصر: مجلس الزمالك نجح في حل 14 قضية

كشف هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عن تفاجئ مجلس الإدارة بعدد القضايا التي كانت على الفارس الأبيض، مشيرا إلى أنه كان هناك 19 حكما بالحجز على أرصدة النادي.

قال هشام نصر عبر برنامج «جمهور التالتة» على قناة «أون تايم سبورتس»:" نجح مجلس الإدارة في حل 14 قضية تخص إيقاف القيد، وبالتأكيد هذا الأمر إنجاز عظيم".

أضاف هشام نصر:" لا توجد أي قرارات فردية داخل المجلس، نجتمع ونتناقش والقرارات حاليا أصبحت تتم بالإقناع وليس بالتصويت".

أكد هشام نصر:" نسعى لحل جميع الأزمات فحجم الديون على الزمالك كان يفوق المليار جنيه مصري لجهات مختلفة".

أتم هشام نصر:" نجحنا في حل الأزمة مع ممدوح عباس، كما أن المجلس ليست لديه خلافات مع أحد، ولدينا النية لتلبية دعاوى كل أندية مصر والعلاقة بين الأهلي والزمالك وطيدة".