الكاف: استمرار وباء كورونا يمثل خطرا كبيرا على أمم إفريقيا 2021

أكد مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه لا نية مطلقًا، في ظل انتشار فيروس كورونا لتأجيل إنطلاق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2021، كما محدد لها بإقامتها في فصل الصيف لشهري يناير وفبراير.

وتسبب وباء فيروس كورونا بانتشاره في العالم، إيقاف كافة الدوريات العالمية والبطولات المختلفة للألعاب الأخرى، بالإضافة لتأجيل دورة الألعاب طوكيو رسميا لتقام عام 2021.

السكرتير العام للكاف، عبدالمنعم باه، تحدث اليوم الأربعاء في تصريحات نقلتها "ميديا فوتبول" عن مصير كأس الأمم الإفريقية 2021 :" حتى هذه اللحظة، قرار إقامة أمم إفريقيا بالكاميرون بشهري يناير وفبراير لا يزال ساري المفعول كما مخطط له".

وأضاف:" استمرار تفشي فيروس كورونا، هو السبب والخطر الوحيد الذي قد يدفعنا لتغيير موعد أمم إفريقيا، خاصة وأننا لا سيما سنواجه أزمة بعدم القدرة على إقامة جميع مباريات التصفيات المؤهلة للكان".

وتابع: " لا يزال أمامنا 4 جولات مؤهلة من التصفيات للبطولة، من الممكن إقامة مباراتين كل شهر، وهو ما يمنحنا 4 شهور تحت تصرفنا، في هذه المرحلة كل شيء ممكن، إذا تمكنا من لعب الجولتين الثالثة والرابعة في يونيو سيكون أفضل، وإذا لم نتمكن من فعل ذلك سنقوم بإقامتها في شهر سبتمبر أو أكتوبر، على أساس أن تقام الجولة الخامسة والسادسة في نوفمبر".

ورفض السكرتير العام للاتحاد الإفريقي، مزاعم طلب إقامة كأس أمم إفريقيا في فصل الشتاء كما حدث في النسخة الماضية عندما أقيمت في مصر، مشيرًا إلى أنه من غير الممكن إجراء منافسات الكان المقبلة في شهر يونيو ويوليو، وذلك يرجع للظروف المناخية، ومواعيد تحضيرات الأندية للموسم الجديد.