 تفاصيل توقيف رئيس مدينة القصير فى كمين بسبب حظر التجوال - بوابة الشروق
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تفاصيل توقيف رئيس مدينة القصير فى كمين بسبب حظر التجوال

محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي
محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي

نشر فى : الأربعاء 25 مارس 2020 - 11:22 م | آخر تحديث : الأربعاء 25 مارس 2020 - 11:22 م

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن هناك التزامًا ذاتيًا من قبل أهالي البحر الأحمر بقرار مجلس الوزراء مجلس الوزراء بحظر التجول الذي بدأ من السابعة مساء اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تم سماح المخالفين نظرا لأنه في اليوم الأول ولكن من الغد سيتم تطبيق القانون على كل من يخالف.

وتابع محافظ البحر الأحمر أنه تم حجز رئيس مدينة القصير في أحد الكمائن بمحافظة البحر الأحمر، لمروره في الشوارع الرئيسية بعد السابعة من مساء اليوم، مشيرا إلى أنه استأذن من مدير الأمن للسماح بخروج رئيس المدينة الذي كان عائدا من إجازة.

وأكد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن أنه لا يوجد تكالب على السلع موضحا أنه هناك زيادة في السلع والمواد الغذائية.

وأشار إلى أن هناك 300 سائح في المحافظة متواجدين في الفنادق حتى يأتي موعد عودتهم 1 إبريل المقبل، موضحا أن عمليات التعقيم تجري بشكل دائم في المحافظة.


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