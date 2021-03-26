 الطاقة السعودية تدين الهجمات على المملكة: أعمال تخريبية تستهدف أمن الصادرات البترولية - بوابة الشروق
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الطاقة السعودية تدين الهجمات على المملكة: أعمال تخريبية تستهدف أمن الصادرات البترولية

البترول السعودي - ارشيفية
البترول السعودي - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 25 مارس 2021 - 11:59 م | آخر تحديث: الخميس 25 مارس 2021 - 11:59 م
صرح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، بأنه عند الساعة التاسعة وثمان دقائق من مساء اليوم تعرضت محطة توزيع المنتجات البترولية في جازان لاعتداءٍ تخريبي بمقذوف.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء اليوم الخميس، نتج عن الاعتداء نشوب حريقٍ في أحد خزانات المحطة، لكن لم تترتب عليه أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأكد المصدر في تصريحه أن المملكة تدين هذا الاعتداء التخريبي الجبان، الموجه ضد المنشآت الحيوية، والذي لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما يستهدف الاقتصاد العالمي ككل، فضلاً عن أنه يُؤثر في الملاحة البحرية، ويُعرض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى جراء مثل هذه الأفعال.

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