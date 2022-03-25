 إسرائيل تعلن استضافة «لقاء تاريخي» لوزراء خارجية أمريكا والإمارات والمغرب والبحرين - بوابة الشروق
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إسرائيل تعلن استضافة «لقاء تاريخي» لوزراء خارجية أمريكا والإمارات والمغرب والبحرين

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 25 مارس 2022 - 1:51 م | آخر تحديث: الجمعة 25 مارس 2022 - 1:51 م

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، أنها ستستضيف لقاءً «تاريخيًا»، يومي الأحد والاثنين المقبلين، يجمع بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين، بمناسبة زيارة الوزير أنطوني بلينكن.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إنه «بناء على دعوة من وزير الخارجية يائير لبيد ستعقد قمة دبلوماسية تاريخية يومي الأحد والاثنين المقبلين في إسرائيل».
وأضاف البيان، أن «وزير الخارجية الأميركي ووزراء خارجية الإمارات والمغرب والبحرين، سيصلون إلى إسرائيل لعقد سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية».

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