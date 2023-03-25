ت الفنانة رانيا يوسف، الرد على سؤال من الإعلامية بسمة وهبة، ومزقت الورقة التي كان السؤال مكتوبا بها، رافضة مجرد الكشف عن السؤال.

جاء ذلك حلقة الجزء الثاني من المقابلة التي أجرتها رانيا يوسف مع برنامج "العرافة" على شاشة "المحور".

وفي التفاصيل، عرضت بسمة، سؤالا مكتوبا على رانيا يوسف، وطلبت منها الرد على السؤال على الأقل قراءته أمام المشاهدين، وقالت إنه يخص أحد الأسرار عن "رانيا".

إلا أن رانيا يوسف - التي بدت عليها معالم التوتر - رفضت ذلك، ومزقت الورقة التي كان السؤال مكتوبا بها، وقالت: "ده كتير .. أوفر.. مش هجاوب.. مكنتش أحب إنك تبعتيلي سؤال زي ده".

بعد ذلك، سألتها بسمة: "بكل الجرأة اللي إنتي فيها تقدري تقولي السؤال"، فقالت رانيا: "لأ.. ومش من حقك تبعتيلي السؤال ده.. كده تخسريني كصديقة".

فيما أكّدت لها بسمة وهبة، أنها لا تحب أن تخسرها، وقالت: "مش عاوزة إنك تزعلي"، فيما شددت رانيا على أن السؤال أصابها بالحزن والقهر.

وبينما قالت رانيا لـ بسمة وهبة: "إنتي حرقتي دمي"، إلا أن مقدمة البرنامج طمأنتها بأنها ستحتفظ بالورقة ولن يرى أحدٌ السؤال.

كما حرصت بسمة، على النهوض من مكانها واحتضان رانيا يوسف، كجزء من اعتذار لها على هذه الواقعة، فيما ردت رانيا: "رمضان كريم يا بسمة".

بعد ذلك، أغرقت بسمة، الورقة التي كُتب فيها السؤال في كوب مياه، لمحو الكلمات المكتوبة.