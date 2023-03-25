تجديد حبس عاطل لحيازته 10 تذاكر هيروين بمنشأة القناطر

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 10 تذاكر هيروين بمنطقة منشأة القناطر.



وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.



وتبين من التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته على كمية من مخدر الآيس، استعدادًا لترويجها على عملائهما، مقابل مبالغ مالية.



وطلبت النيابة، إرسال المضبوطات من مخدر الهيروين، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.



تمكن قسم شرطة منشأة القناطر من ضبط عاطل لاتجاره في المخدرات، لحيازته على كمية من مخدر الهيروين، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمان، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.