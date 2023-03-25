يتوقع دومينيكو تيديسكو المدير الفني للمنتخب البلجيكي لكرة القدم رؤية المزيد من الفريق، رغم الفوز 3 / صفر على المنتخب السويدي في أول مباراة له كمدير فني للمنتخب.

وبفضل الأهداف الثلاثة (هاتريك) التي سجلها روميلو لوكاكو في افتتاحية مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2024، ضمن تيديسكو، الذي تولى تدريب المنتخب البلجيكي خلفا لروبرتو مارتينيز الشهر الماضي، أن تكون بدايته مع المنتخب البلجيكي مذهلة.

وبينما أعرب عن سعادته بتحقيق الفوز في مباراة المجموعة السادسة في ستوكهولم، فإن مدرب لايبزج السابق تيديسكو يرى أن هناك مساحة للتطوير بعد أول 90 دقيقة قاد فيها المنتخب.

وقال تيديسكو :" أنا راض عن الفريق لأن أي فوز ليس سهلا. ولكننا بدأنا بتوتر هنا، وفقدنا بعض الكرات في مواقف كان لا ينبغي فيها حدوث هذا".

وأضاف :" ومع ذلك سجلنا مرتين من هجمتين مرتدتين، حيث لعبنا على الأجناب بشكل ممتاز. بعدها، عندما كنا متقدمين بهدفين نظيفين، تراجع أداءناولا أريد هذا، ولكنها طريقة سير العملية".

وأردف :"يمكننا أن نلعب كرة قدم بشكل أفضل، ويجب أن نتطور، ولكن بشكل عام أنا راض عن الأداء".

ومع اعتزال لاعبون أمثال إدين هازارد وتوبي ألدرفيرلد، وأكسيل فيتيسل، اللعب الدولي، أُتيحت الفرصة لبعض الوجوه الجديدة، والذين كانوا مهمشين ، للظهور.

وصنع دودي لوكيباكيو أول هدفين للوكاكو في ثالث مباراة يبدأها مع المنتخب، فيما صنع جوان باكايوكو، الذي كان يشارك للمرة الأولى، الهدف الثالث بعدما شارك في المباراة كبديل.

وجذب لوكيباكيو، جناح هيرتا برلين، الأنظار إليه بأدائه في الجانب الأيمن، ولكن مثله مثل مدربه تيديسكو، يعتقد أيضا أن المنتخب البلجيكي – الذي فشل في مونديال قطر 2022 – يمكنه التحسن.

وقال :"إنها مجرد البداية. كان من المهم أن تكون بدايتنا جيدة في هذه التصفيات. أظهرنا ما يمكننا فعله، ولكن يمكننا اللعب بشكل أفضل".

وتابع :"سيتعين علينا أن نتطور من مباراة لأخرى. على المستوى الشخصي، بصنع هدفين، لا يمكن أن يكون هناك أفضل مما قدمته اليوم بالنسبة لي".

ويلتقي المنتخب البلجيكي مع نظيره الألماني يوم الثلاثاء المقبل في مباراة دوية، فيما يلعب المنتخب السويدي مع أذربيجان يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من التصفيات.