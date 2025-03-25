كشف الفنان خالد سرحان، عن كواليس ظهوره في فيديو نادر من برنامج المسابقات الشهير «كلام من ذهب» مع الإعلامي طارق علام، والذي انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خلال لقائه ببرنامج «سابع سما» المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الإثنين: «أنا من سكان مصر الجديدة، وأقسم بالله لم يكن هذا الفيديو مرتبا له على الإطلاق، لأني لم أكن أعمل في الفن وقتها نهائيا؛ لكن تفاجأت بكلام الناس عن الاختيار».

وتابع: «أنا طول عمري كنت بركب موتسيكلات، وكان يوم خميس أنا وصديقي خرجنا فوجدنا هيصة وتصوير، وطارق علام وكان البرنامج مشهور جدًا، قعدنا نتردد أنا وصديقي ندخل عليه ولا لأ، فدخلنا ومعرفناش نجاوب مع إنها كانت سهلة؛ لأننا كنا خائفين من الكاميرا، فقلت له أنا غبي.. وأبعد عني أنا مش فايق لك دلوقتي».

ويظهر الفيديو الفنان خالد سرحان مع صديقه على متن دراجة نارية، يسأله الإعلامي طارق علام عن سعر الموتوسيكل، فيجيب: «والله مش عارف، بابا هو اللي بيشتريلي»، ثم يطرح علام سؤال الحلقة الذي كانت إجابته جنيه ذهب: «حاجة نأخذ منها تزيد ونزودها تنقص؟»، وبعد محاولات للتفكير في الإجابة يفاجئ برد غير متوقع قائلا: «أنا عايز أقولك حاجة.. أصل أنا غبي».