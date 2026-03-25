رئيس البرلمان الإيراني: لا تختبروا عزيمتنا في الدفاع عن أراضينا

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن طهران تراقب عن كثب جميع تحركات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وخاصةً نشر القوات.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء: «ما دمره القادة لا يمكن للجنود ترميمه، وقد يصبحون ضحايا لأوهام نتنياهو.. لا تختبروا عزيمتنا على الدفاع عن أرضنا».

ويضطلع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، بدور محوري بشكل متزايد في ظل حرب إيران، التي استهدفت القيادات السياسية للبلاد، ما يجعله شخصية بالغة الأهمية في لحظة حاسمة.

والاثنين، أفادت عدة منافذ إعلامية نقلاً عن مصادر مطلعة بأن قاليباف، الذي أمضى عقوداً داخل الدوائر السياسية في طهران، يقود المحادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيابة عن طهران، في الوقت الذي يدرس فيه الطرفان استراتيجياتهما، وإمكانية تخفيف حدة التوتر بعد الحرب التي اندلعت في 28 فبراير.

وفي واشنطن، يُنظر البعض إلى رئيس البرلمان الإيراني على أنه «شريك محتمل، بل وحتى قائد مستقبلي»، وفقاً لما أوردته مجلة «بوليتيكو»، نقلاً عن مسئولين اثنين في الإدارة الأمريكية.

وقال المسئولان إن قاليباف، البالغ من العمر 64 عاماً والذي هدد الولايات المتحدة وحلفاءها مراراً بالانتقام، يعتبره بعض المسئولين في البيت الأبيض شريكاً عملياً، يمكنه قيادة إيران، والتفاوض مع إدارة ترامب في المرحلة التالية من الحرب.

وأشار المسئولان - اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما - إلى أن البيت الأبيض ليس مستعداً في الوقت ذاته للالتزام بشخص واحد، إذ يأمل في اختبار عدة مرشحين قبل اختيار شخص على استعداد لإبرام اتفاق.

وذكرت مصادر أن قاليباف، وهو شخصية مؤثرة داخل «الحرس الثوري» الإيراني يتمتع بخلفية عسكرية عميقة، وسجل طويل من محاولات الترشح للرئاسة لم تكلل بالنجاح، برز كشخصية مركزية في هيكل السلطة في طهران وهو الآن «يقود إيران عملياً».