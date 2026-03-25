حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، من أن الحرب في الشرق الأوسط خرجت عن السيطرة، مشيرًا إلى أن إغلاق هرمز يخنق تدفق النفط والغاز.

وقال جوتيريش، في تصريحات أوردتها وكالة رويترز: "بعد أكثر من 3 أسابيع للحرب في الشرق الأوسط، خرجت عن السيطرة".

وأضاف: "حان الوقت لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ويجب على إيران التوقف عن مهاجمة جيرانها".

وتابع: "الإغلاق المطول لمضيق هرمز يخنق حركة النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي"، مشيرًا إلى أنه يجب تجنيب لبنان مصيرًا مماثلًا لغزة في خضم الحرب الحالية.

وبين أن الأسواق العالمية في اضطراب والعمليات الإنسانية مقيدة والفئات الأشد فقرًا تتحمل العبء الأكبر للحرب.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.