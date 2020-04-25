8 lpl] ]vm:مليارات جنيه تعاقدات مجموعة درة مع «المجتمعات العمرانية» فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة

تسليم المشروعات فى مواعيدها قبل نهاية العام، وعودة العمل بكثافة فى المواقع

الاعتماد على الخامات المحلية ساعد على استمرار العمل والالتزام بمواعيد التسليم

الاتفاق مع «السويدى» لإنتاج كابلات كهربائية لأبراج العلمين بديلا عن الاستيراد

قال المهندس محمد درة نائب رئيس مجلس ادارة الشركة الهندسية للانشاء والتعمير، احدى شركات مجموعة درة، ان حجم التعاقدات المبرمة بين شركته وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يبلغ 8 مليارات جنيه، بواقع 3 مليارات جنيه فى العاصمة الادارية، و5 مليارات جنيه فى مدينة العلمين الجديدة.

اضاف درة فى تصريحات لــ «مال واعمال – الشروق» ان شركته ملتزمة بتسليم المشروعات المسندة اليها من جانب الهيئة فى مواعيدها المقررة قبل نهاية العام الجارى.

«اتفقنا مع وزير الاسكان على اهمية استئناف العمل بالمواقع باعتبار ان شركات المقاولات داعم قوى للاقتصاد، مع الالتزام بتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا» ــ قال درة.

أشار إلى مضاعفة إجراءات السلامة والصحة بمواقع العمل فى العلمين الجديدة والعاصمة الادارية وعمل مستشفى ميدانى والاستعانة بفريق طبى، الامر الذى ساعد على عودة العمل بقوة فى المواقع.

وقال درة إن الشركته لديها عمالة مباشرة تبلغ 4500 عامل و6000 عمالة غير مباشرة، وتعرضت الشركة لظروف مشابهة اثناء الثورة والتزمت بجميع المستحقات للعاملين باعتبارهم جزءا اساسيا من الشركة.

اضاف ان الشركة تواصلت مع مصنعى مواد البناء، للتأكد من استعدادهم لمواصلة العمل وامداد الشركة باحتياجاتها اللازمة لاستكمال المشروعات، قائلا «مصانع الحديد والاسمنت وغيرها من مواد البناء اكدت مواصلة الانتاج بكثافة وانتظام».

وتتولى مجموعة درة تنفيذ عدد 1067 فيلا بالمجاورة 5، 6، ضمن مشروع المقصد بالعاصمة الادارية، والمقرر تسليم الوحدات فى مواعيدها قبل نهاية العام الجارى، تبعا لتصريحات المهندس محمد درة.

اضاف ان اعتماد الشركة على خامات محلية الصنع فى مشروعاتها يساهم فى مواصلة العمل دون معوقات، مشيرا إلى ان وزير الاسكان طالب شركات المقاولات على استخدام الخامات المحلية فى تنفيذ المشروعات المسندة اليها.

تابع ان شركته تقوم ايضا بتنفيذ 10 عمارات متعددة الاستخدامات بالعاصمة الادارية بارتفاع 7 ادوار ومساحة 1000 متر للدور لصالح المجتمعات العمرانية.

وفى العلمين الجديدة، قال درة ان الشركة ستقوم بتسليم جزء من مشروع الابراج فى مواعيده المقررة 30 يونيه 2020 وسيتم تأخير الواجهات إلى 30 سبتمبر لاعتمادها على مواد مستوردة من الخارج، الامر نفسه مع المنطقة الترفيهية الشاطئية، حيث سسيتم التسليم فى 30 يونيه القادم، ماعدا الاجزاء المستوردة من الخارج والتى كان مقرر استيرادها من ايطاليا واسبانيا.

ويبلغ ارتفاع البرج الايقونة 46 دورا، بخلاف 5 أدوار بركنج، ومساحة 520 الف متر مسطح، والمقرر تسليم الخرسانات فى مارس 2021، وتنتهى الشركة من 40 دور فى 30 يونيه 2020، تبعا لتصريحات درة، مشيرا إلى ان الشركة تعمل حاليا فى الطابق الثلاثين.

اشار إلى قيام شركة السويدى بتصنيع جزء من الكابلات الكهربائية لاستخدامها فى المشروع بدلا من الاستيراد من الخارج.

وعن مستحقات الشركة لدى جهات الاسناد الحكومية، قال درة ان هيئة المجتمعات العمرانية قامت بصرف جزء كبير من المستحقات لشركات المقاولات.

وبالنسبة لتعاقدات الشركة مع القطاع الخاص، اشار درة إلى تعاقدات الشركة المستمرة مع اعمار والفطيم العقارية ونيوجيزة وبالم هيلز والبروج.