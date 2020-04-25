نشر عضو الكونجرس جيفري لين فورتنبيري، الممثل الأمريكي لمنطقة الكونجرس الأولى في نبراسكا وعضو الحزب الجمهوري، والعميد الحالي لوفد الكونجرس في ولاية نبراسكا، أمس، على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو يشكر فيه الدولة المصرية على مساندتها للولايات المتحدة الأمريكية، بإرسال مساعدات طبية للمساهمة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد فيها، والتي ضمت معدات طبية وبدلا واقية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمن فيديو عضو الكونجرس، تأكيد عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين ومدى تقديره لهذه المساعدات التي تعكس كرم وأصالة الشعب المصري العظيم.

يُذكر أن عضو الكونجرس جيفري لين فورتنبيري، قد اجتمع مع وفد الحوار المصري الأمريكي لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في آخر جولة له بنيويورك وواشنطن في الفترة من 1 إلى 6 مارس 2020، وتأتي الزيارة في إطار اهتمام منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطيَّة الإنجيليَّة للخدمات الاجتماعية بالحوار الدوليّ و الدبلوماسية الشعبية.

وقد ضم الوفد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وسيد الشريف وكيل أول البرلمان ورئيس نقابة الأشراف، والنائب الدكتور عماد جاد، والنائبة داليا يوسف، والنائبة نادية هنري، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، ومحمود القط عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب، وسميرة لوقا مدير أول منتدى الحوار بالهيئة الإنجيلية.

وكان أبرز الحوارات مع عضو الكونجرس جيفري لين فورتنبيري، حول الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل، والعلاقات القوية والتاريخية بين البلدين.